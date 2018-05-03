В Иванове начали оглашать приговор по делу экс-главы Ивановского района

В Ленинском районном суде начали оглашать приговор по уголовному делу бывших чиновников администрации Ивановского района. Экс-глава района Сергей Жубаркин и два его заместителя были задержаны в сентябре 2013 года. В преступную группу, по мнению следствия, входили еще два человека - сотрудник районного МУПа и юрист. Их обвиняют в махинациях с землей.

От задержания до приговора прошло почти 5 лет. У троих фигурантов за это время успели дети родиться. Именно этой причиной объясняется приостановление дела в отношении бывшего заместителя главы района Марины Второвой и выделение его в отдельное производство.

Сергея Жубаркина обвиняли в совершении 21 преступления, суд установил, что их было 15. Но даже по некоторым из оставленных эпизодов уже прошел срок давности.

Преступных схем - две. Выделение наделов инвалидам без учета нуждаемости в улучшении жилищных условий с последующей переуступкой этих участков третьим лицам. Еще один вариант мошенничества - предоставление земли без конкурса аффилированным юрлицам, участниками и директорами которых являлись приближенные Жубаркину граждане. Именно бывшего главу, несмотря на отрицание им своей вины, называют организатором преступных схем.

Напомним, обвинение просило приговорить всех фигурантов к реальным срокам. Жубаркина - к 7 годам колонии общего режима и штрафу в миллион рублей, его зама Анну Тезневу - к 6 годам и аналогичному штрафу. Рафшану Сатарову тоже просили 6 лет, Юрию Володину - 5 с половиной.

Полностью в один день приговор озвучить так и не успели. Оглашение будет продолжено завтра.