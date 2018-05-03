В Иванове возбуждено уголовное дело по факту жестокого обращения с животными

Жуткий инцидент произошел 1 мая возле малосемейки на Шереметевском проспекте областного центра. Прохожие увидели, как что-то выпало из кона, а потом услышали жалобный писк. Очевидцы тут же вызвали на место специалистов «Майского дня» и полицию. Выброшенным, как ненужная игрушка, оказался пес, которому около трех месяцев. Ветеринар не давал оптимистичных прогнозов, но щенок выжил. Полиция после проведения проверки возбудила уголовное дело.
Кто оказался хозяином животного, и что теперь ему грозит - смотрите сегодня вечером в программе "Губерния". На сайте репортаж можно посмотреть ЗДЕСЬ.