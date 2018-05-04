Сопредседатель Народного фронта в Иванове имеет более 40 неоплаченных штрафов за превышение скорости



В социальных сетях распространяется заявление от имени «гражданского активиста» Станислава Насиковского в адрес руководителей «Общероссийского Народного фронта» о «беспределе» сопредседателя регионального штаба ОНФ в Ивановской области Дмитрия Сафонова.



Насиковский, ссылаясь на базу данных судебных приставов, утверждает, что Сафонов имеет долги по оплате налогов и сборов, по оплате коммунальных платежей и по взносам на капитальный ремонт на сумму более 80 тысяч рублей. В социальных сетях распространяется заявление от имени «гражданского активиста» Станислава Насиковского в адрес руководителей «Общероссийского Народного фронта» оНасиковский, ссылаясь на базу данных судебных приставов, утверждает, что Сафонов имеет долги по оплате налогов и сборов, по оплате коммунальных платежей и по взносам на капитальный ремонт

«Самым комичным в данной ситуации является факт, что господин Сафонов является членом попечительского совета регоператора по капремонту и принимает самое активное участие в его жизнедеятельности».

«Сафонов является злостным и системным нарушителем ПДД, представляющим потенциальную опасность для жизни и здоровья других участников дорожного движения… при том, что активисты ОНФ регулярно устраивают акции по безопасности дорожного движения и учат людей соблюдать правила».

Кроме всего прочего оказалось, что за период с сентября 2015 года по март 2018 года Сафонов имеет более 40 неоплаченных штрафов за нарушение правил дорожного движения, большинство из которых – за нарушение скоростного режима. ОбщаяВ ряде случае судебные приставы прекратили процедуру взыскания штрафов по причине невозможности установить имущество должника и его трудоустройство.В отношении фирмы Сафонова – ООО «Базис Сервис» былипо долгам в бюджет по налогам – но все они были прекращены… за отсутствием имущества.Носиковский при этом недоумевает: у Сафонова есть бизнес, доли в работающих фирмах, он получает гонорары; есть квартира, дом, автомобиль «Мерседес» и при этом ивановские судебные приставы уже несколько лет не могут обнаружить у него никакого имущества для погашения долгов государству, коммунальным службам и штрафов?!