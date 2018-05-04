Судья огласил часть приговора Сергею Жубаркину

Сегодня в Ленинском районном суде г. Иваново продолжается оглашение приговора по уголовному делу бывших чиновников администрации Ивановского района.

Напомним, экс-глава района Сергей Жубаркин и два его заместителя были задержаны в сентябре 2013 года. В преступную группу, по мнению следствия, входили еще два человека - сотрудник районного МУПа и юрист. Их обвинили в махинациях с землей.

Преступных схем было две. Выделение наделов инвалидам без учета нуждаемости в улучшении жилищных условий с последующей переуступкой этих участков третьим лицам. Еще один вариант мошенничества - предоставление земли без конкурса аффилированным юрлицам, участниками и директорами которых являлись приближенные Жубаркину граждане. Именно бывшего главу Ивановского района, несмотря на отрицание им своей вины, назвали организатором преступных схем.

К настоящему моменту судья огласил часть приговора. Сергея Жубаркина и Юрия Володина ожидает лишение свободы. Рафшан Сатаров подлежит освобождению от наказания по сроку давности. Перед тем, как объявить сроки Жубаркина и Володина, судья объявил часовой перерыв на обед.