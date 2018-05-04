В Тейкове магазинный налетчик выдавал ручку от зонтика за пистолет

Вечером 3 мая в тейковскую полицию поступило заявление от 27-летней сотрудницы продуктового магазина. Девушка сообщила, что в помещение магазина вошел неизвестный и под угрозой предмета, похожего на пистолет, потребовал выручку из кассы и алкоголь. По словам женщины, злоумышленник не успел довести свой преступный умысел до конца и забрать наличные, так как в магазин вошел покупатель, и фигурант скрылся.

Выехавшие на место происшествия оперативники изучили записи с камер видеонаблюдения и установили приметы предполагаемого преступника. Ориентировка была направлена всем наружным службам полиции. И вскоре подозреваемый был задержан. Как сообщает пресс-служба УМВД по Ивановской области, им оказался 28-летний безработный, ранее неоднократно судимый, в том числе за имущественные преступления и убийство, житель Кинешмы. При нем был обнаружен и изъят предмет, которым фигурант угрожал сотруднику торговой точки. Как выяснилось, мужчина спрятал в рукав ручку от зонта и выдал ее за оружие.

В настоящее по факту покушения на разбойное нападение возбуждено уголовное дело. В отношении фигуранта избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.