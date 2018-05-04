Шуйские танцевальные коллективы завоевали Гран-при международного конкурса

В конце апреля в Санкт-Петербурге проходил международный конкурс-фестиваль «Невские созвездия». В нем приняли участие около 900 танцоров из Новосибирска, Ижевска, Вологды, Москвы, Санкт-Петербурга, Севастополя, Тулы, Твери и даже из Донецка.
Ивановскую область представляли ведущие танцевальные коллективы Шуи: воспитанники Детской школы искусств, народный ансамбль песни и танца «Калинушка» и студия бального танца «Вояж».
Коллективы представили на суд компетентного жюри несколько номеров. Почетных званий лауреатов I степени были удостоены - воспитанники Детской школы искусств Анна Васильева, Александр Рылов, Елена Савинова и Александр Цальков, а также воспитанники 4 класса студии бального танца «Вояж».
Гран-при конкурса в двух возрастных категориях был удостоен народный ансамбль песни и танца «Калинушка» и студия бального танца «Вояж» в номинации «Бальный танец».
Благодарственными письмами отмечены и руководители танцевальных коллективов: «Калинушка» - Александр Смирнов и «Вояж» - Михаил Забиронин.