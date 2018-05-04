Житель Ивановской области отрезал собутыльнику ухо

В полицию поступило сообщение от работников хирургического отделения Фурмановской ЦРБ. Медики сообщили, что к ним за помощью в состоянии алкогольного опьянения и с травматическим дефектом ушной раковины обратился 41-летний местный житель.

Полицейские опросили потерпевшего, выехали на место происшествия и установили обстоятельства криминального инцидента. В ходе проверки выяснилось, что во время совместного распития спиртных напитков 41-летний фигурант заподозрил потерпевшего в хищении сотового телефона. Он стал требовать у собутыльника вернуть имущество, угрожая тем, что иначе отрежет ему ухо. Потерпевший, отрицая вину, продолжил распивать спиртное, и тогда злоумышленник схватил со стола нож и отрезал собутыльнику часть уха. Позже фигурант обнаружил телефон в квартире.

Подозреваемый в содеянном признался и написал явку с повинной. Сейчас по данному факту проводится проверка, сообщает пресс-служба УМВД по Ивановской области.