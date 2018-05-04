Женская команда из Иванова выиграла Чемпионат России по пэйнтболу

В Москве в рамках Всероссийских молодежных соревнований «Золотой шар» прошло Первенство ЦФО и Чемпионат России по пэйнтболу среди женских команд «Arena Moscow Girls Cup 2018». В соревнования принимали участие команды из Москвы, Ханты-Мансийского автономного округа, Ярославской, Архангельской, Пензенской и Ивановской областей, а также Пермского края.

На Чемпионате России среди женщин в любительской лиге Ивановский регион представляла команда «Город Невест», которая успешно показала себя на поле, завоевав первое место.

В рамках Чемпионата проходил ежегодный конкурс на звание «Мисс Спортивный Пэйнтбол 2018», в котором ивановка Ирина Молчанова второй год подряд завоевала титул «Miss Paintball Style».

В Первенстве ЦФО по пэйнтболу выступали сразу две команды из Иванова – «Форсаж» и «Русский Манчестер». Команда «Русский Манчестер» не проиграла ни одной встречи и заняла первое место на турнире.