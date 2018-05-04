С начала года штрафы водителей в регионе за нарушения ПДД составили почти 94 млн рублей

С начала 2018 года в Ивановской области за нарушения ПДД водители оштрафованы на общую сумму почти в 94 миллиона рублей. Об этом сообщает пресс-служба регионального УГИБДД.

Штрафы по выписанным постановлениям об административных правонарушениях в 60% случаев были оплачены со скидкой посредством проверки через сайт Госавтоинспекции.

Напомним, с 2016 года в постановлении по делу об административном правонарушении появилась дополнительная строка с указанием суммы административного штрафа, которая может быть уплачена в течение 20 дней со дня вынесения данного постановления со скидкой в 50%.

Вместе с тем, необходимо уточнить, что некоторые нарушения не подпадают под оплату со скидкой. Это касается любых нарушений, связанных с алкогольными или наркотическими веществами; отказа от медицинского освидетельствования; повторного превышения скоростного режима более чем на 40 - 60 км/ч, 60 – 80 км/ч и более 80 км/ч; повторного проезда на красный свет; выезда на полосу, предназначенную для встречного движения; повторного управления транспортным средством, которое зарегистрировано в ненадлежащем порядке; причинения вреда здоровью легкой или средней тяжести.

Заплатить штраф можно несколькими способами. При этом важно отметить, что проверять информацию о существующих штрафах за нарушения ПДД рекомендуется на официальном сайте Госавтоинспекции гибдд.рф в разделе «Сервисы» - «Проверка штрафов».



