Вынесен приговор Сергею Жубаркину

В Ленинском районном суде г. Иваново наконец завершилось оглашение приговора по уголовному делу бывших чиновников администрации Ивановского района, обвиняемых в махинациях с землей.
Экс-глава района Сергей Жубаркин приговорен к 4 годам колонии общего режима. Юрий Володин – 2 года 6 месяцев колонии общего режима. Равшан Сатаров по 321-й статье – ограничение на 1 год, при этом освобожден от наказания по истечению срока давности. Анна Тезнева оправдана.
Жубаркин и Володин взяты под стражу в зале суда. По словам экс-главы Ивановского района, он будет обжаловать приговор. От комментариев отказался.