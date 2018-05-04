Лента новостей



В Фурманове пройдет мотовелопробег «Марш Победы»

 110

Воинские захоронения на ивановских кладбищах приводят в порядок

 311

В майские праздники пятеро детей оказались в ОДКБ с термическими ожогами

 1495

Вынесен приговор Сергею Жубаркину

 1230

В Ивановской области под колеса машины попал 6-летний мальчик

 495

С начала года штрафы водителей в регионе за нарушения ПДД составили почти 94 млн рублей

 356

Женская команда из Иванова выиграла Чемпионат России по пэйнтболу

 526

Житель Ивановской области отрезал собутыльнику ухо

 441

Шуйские танцевальные коллективы завоевали Гран-при международного конкурса

 334

В Тейкове магазинный налетчик выдавал ручку от зонтика за пистолет

 951

Судья огласил часть приговора Сергею Жубаркину

 969

Ивановские перевозчики прибрались на конечных остановках

 665

За год производственные травмы получили 145 жителей региона

 1114

На трассе Кинешма-Заволжск насмерть сбили пешехода

 1209

В Иванове состоялась репетиция парада

 907

Дорожный ремонт в Иванове: планы на 4 мая

 710

Ивановская афиша культурных и спортивных мероприятий на ближайшие выходные

 2402

Сопредседатель Народного фронта в Иванове имеет более 40 неоплаченных штрафов за превышение скорости

 3383

В Иванове возбуждено уголовное дело по факту жестокого обращения с животными

 2845

В Ивановской области попавший в ДТП мотоциклист лишился зубов

 6442

В Иванове начали оглашать приговор по делу экс-главы Ивановского района

 4617

Ветераны-силовики: «Воскресенского - в губернаторы!»

 2679

Ивановец убил своего брата ударом ножа в сердце

 3147

Количество пострадавших в ДТП со школьным автобусом увеличилось до восьми человек

 2397

Школьник из Ивановской области стал победителем всероссийского конкурса «Первые шаги в науке»

 1903

107 ивановских долгожителей получат в мае поздравления Владимира Путина

 1651

Ивановцы завоевали золото на Первенстве России по кудо

 2995

Умер первый ректор ИвГУ Владимир Латышев

 2356

Блогеры о запрете Telegram, суррогатный алкоголь и как стать режиссером

 3590

В Иванове водитель автобуса защемил дверями коляску с ребенком и начал движение

 3089

В регионе открылась «горячая линия» по вопросам профилактики клещевого энцефалита

 3274

В «Серебряном городе» состоится акция «Сдай старую одежду с пользой»

 2869

В Иванове начали работать подростковые трудотряды

 1448

В Иванове проинспектируют состояние воинских мемориалов

 2167

98-я воздушно-десантная дивизия отметила свой 74-й день рождения

 3255

В ДТП со школьным автобусом пострадали шесть человек: уточненные данные

 2434

В Иванове стартует новый сезон работы открытой рок-площадки в Арт-сквере

 1273

Ивановская область напишет «Губернский диктант»

 4143

В Ивановской области 3 школы закрыли на карантин, еще в 15-ти учеба приостановлена частично

 3275

Ивановцы стали лучшими на Чемпионате и Первенстве России по каратэ Киокушинкайкан

 4356

В Ивановской области в ДТП попал школьный автобус

 3645

Ивановскую область посетил Чрезвычайный и Полномочный посол КНР в России

 1657

Плёс возглавил десятку городов России по числу туристов на одного жителя

 1218

Дорожный ремонт в Иванове: планы на 3 мая

 4734

В Иванове школьника сбили сразу два автомобиля

 11417

Путин поддержал позицию, высказанную губернатором Ивановской области

 7427

На строительство комбината синтетического волокна пока не дают денег

 5628

Более 3 тысяч ивановцев приняли участие в спортивной эстафете

 10298

Серьезное ДТП в Ивановской области: пятеро пострадавших

 10323

1 мая в Иванове: что, где, когда. Ограничения транспорта