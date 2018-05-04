Воинские захоронения на ивановских кладбищах приводят в порядок

Ход работ на мемориальных захоронениях на территории муниципальных кладбищ в местечках Балино и Соснево проверил сегодня начальник управления благоустройства ивановской администрации Никита Воронов.

«Если в 2017 году на благоустройство мемориалов было выделено без малого 770 тыс. рублей, то в 2018 году - более 1 млн. рублей», - сообщил чиновник.

И отметил, что эти средства расходуются в течение всего года, но традиционно основная подготовка ведется ко Дню Победы - 9 Мая.

На сегодняшний день проведены работы по очистке мемориалов от мусора, отремонтированы штукатурка бетонных стенок, надгробия, выполнена их покраска. Идет высадка декоративных растений – мемориалы украсят 2550 саженцев бархатцев. На территории захоронений в местечке Соснево покрашена скульптура «Солдат» и декоративных металлических решеток. Надгробия и скульптурные группы очищают от мха, отмывают от пыли и пыльцы деревцев.

Проводить работы по очистке памятников помогают многочисленные волонтёры, в том числе – военнослужащие 98-й гвардейской дивизии ВДВ, представители общественных организаций, школьники. На работу выходит до 50 добровольцев ежедневно.

Традиционно в День Победы мемориалы посещают множество граждан, желающих почтить память погибших воинов. В целях обеспечения безопасности идут работы по обработке комплексов от распространения клещей. Акарицидные препараты наносятся на территории более 1,2 га.

Работы по благоустройству и содержанию мемориалов будут выполняться и после 9 Мая. Запланирована замена бортовых камней и расчистка нежелательной растительности (валка опасных деревьев) в Сосневе. В течение лета будут выкашивать траву, зимой – убирать снег.

Для справки:

Работы по ремонту и восстановлению воинских мемориалов, расположенных на муниципальных городских кладбищах города Иванова, предусмотрены в рамках муниципальной услуги «Содержание территорий общего пользования городских кладбищ» в разделе «Благоустройство территории воинских захоронений».

2017 год (769,4 тыс. руб.)

1) Покраска металлических декоративных решеток (Соснево)

2) Очистка и ремонт штукатурки бетонных стенок, надгробий (Соснево)

3) Покраска бетонных стенок, надгробий (Балино, Соснево)

4) Покраска Солдата (Балино, Соснево)

5) Посадка цветов (Балино, Соснево) — 2550 шт.

6) Разборка и установка бортовых камней (Соснево) — 420 м

7) Валка деревьев на территории мемориала (Соснево) — 15 кубов

2018 год (1 067,673 тыс. руб.)

1) Покраска металлических декоративных решеток (Соснево)

2) Очистка и ремонт штукатурки бетонных стенок, надгробий (Соснево)

3) Покраска бетонных стенок, надгробий (Балино, Соснево)

4) Покраска Солдата (Соснево)

5) Посадка цветов (Балино, Соснево) — 2550 шт.

6) Разборка и установка бортовых камней (Соснево) — 556 м

7) Валка деревьев на территории мемориала (Соснево) — 15 кубов

Фото: пресс-служба администрации г. Иваново