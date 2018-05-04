В Иванове в День города пройдет выставка необычных велосипедов

19 мая, в День города Иваново, на молодежном Арт-Арбате откроется выставка уникальных велосипедов. Ее участники представят старинные, раритетные, изготовленные по собственным чертежам или просто необычные велосипеды. Владельцы самых интересных велосипедов получат памятные призы и подарки.Для участия в выставке необходимо отправить заявку до 16 мая в личные сообщения группы «Ивановский молодежный Арт-Арбат» или на адрес электронной почты molod-ivgoradm@yandex.ru (в заявке прикрепить фото велосипеда и контактную информацию владельца).