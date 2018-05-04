После президентских выборов цены на топливо в регионе повышались уже пять раз

В начале мая в Ивановской области снова поднялись цены на топливо. Планомерный рост стоимости бензина наблюдается с конца марта. Последнее повышение - пятое по счёту.

Сейчас цена за литр самой ходовой марки бензина АИ-95 на заправках составляет 40 рублей 35 копеек. В январе он стоил 39 рублей 25 копеек. До президентских выборов в течение почти трёх месяцев цена на топливо оставалась неизменной. Но с конца марта началось её планомерное повышение. Стоимость бензина изменялась каждую неделю. Чуть более чем за месяц 95-й бензин подорожал на 1 рубль 10 копеек. Аналогичная ситуация и с другими видами топлива. Например, цена за литр дизеля в конце марта была 39 рублей 90 копеек. Сейчас он стоит ровно на 1 рубль дороже.