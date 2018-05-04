В Ивановской области в результате ДТП перевернулся бензовоз

В Приволжском районе у села Толпыгино произошло ДТП с участием бензовоза.
По предварительной информации, 45-летний житель Санкт-Петербурга на автомобиле «SsangYong» двигался в сторону Приволжска и при выполнении обгона столкнулся с обгоняемым и поворачивающим налево бензовозом. В результате ДТП бензовоз опрокинулся и съехал в кювет. На обочину вылилось почти 2,5 тонны дизельного топлива. Как нам сообщили в пресс-службе регионального УМВД, в результате аварии никто не пострадал.
На месте ДТП работают сотрудники полиции, обстоятельства и причины происшествия выяснятся.