В Ивановской области массовая драка посетителей бара закончилась поножовщиной

О криминальном инциденте, произошедшем еще 29 апреля, сообщает Vichuganews.ru. По данным интернет-ресурса, в одном из вичугских баров в микрорайоне Гольчиха гуляла компания молодых людей. Ближе к полуночи между посетителями вспыхнул конфликт и завязалась массовая драка с участием порядка 10 человек. По некоторым сведениям, всё произошло из-за женщины.
Во время потасовки один из ее участников достал нож и нанес им несколько ударов двум мужчинам 1985 и 1989 годов рождения. Раненых госпитализировали. А человек с ножом скрылся, сейчас его личность устанавливается.