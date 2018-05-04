Воскресенский принял предложение Чилингарова возглавить попечительский совет регионального отделения РГО

Сегодня, 4 мая, врио губернатора Ивановской области Станислав Воскресенский встретился с активом регионального отделения Всероссийской общественной организации «Русское географическое общество». На встрече глава региона не только познакомился с проектами, которые реализует местное отделение РГО, но и предложил подумать над концепцией и реализовать проекты, которые посвящены истории российского предпринимательства и, в частности, истории успеха фабрикантов и меценатов Иваново-Вознесенской губернии, а также исторической роли Кинешмы в формировании народного ополчения Минина и Пожарского в Смутное время.
Кроме того, первый вице-президент РГО Артур Чилингаров обратился к Станиславу Воскресенскому с предложением возглавить попечительский совет регионального отделения организации. И врио губернатора это предложение принял.