Заволжский химзавод нарушил санитарно-эпидемиологическое законодательство

Природоохранная прокуратура выявила нарушения санитарно-эпидемиологического законодательства, допущенные Заволжским химическим заводом органического синтеза.
В ходе прокурорской проверки было установлено, что до настоящего времени завод так и не получил положительное санитарно-эпидемиологического заключение на проект санитарно-защитной зоны шламохранилища вблизи деревни Бредихино, которая в соответствии с правилами составляет 1000 метров.
По данному факту в адрес руководства ООО «ЗХЗ» внесено представление об устранении нарушений, причин и условий им способствующих. В отношении организации возбуждено дело об административном правонарушении.