В Иванове утвержден список территорий, реновация которых начнется в этом году

Сегодня состоялось очередное заседание общественной комиссии по реализации проекта «Формирование комфортной городской среды» в Иванове. Решением комиссии определён список общественных территорий, которые будут благоустроены по вышеназванной программе в текущем году.

«Средства будут направлены на реновацию площади Ленина, набережной по правому берегу Уводи от Банного моста до Шереметевского проспекта и Троицкий сквер в районе площади Пушкина. Стоимость работ по предварительным данным составит 74, 36 и 14 миллионов рублей по каждому из объектов соответственно. Оставшиеся средства планируется направить на благоустройство 24 дворовых территорий», - говорится в сообщении ивановской мэрии.

Дорогостоящий проект реконструкции мемориала «Красная Талка» и благоустройство Введенского сквера на Шереметевском проспекте планируется осуществить в будущие годы. Кроме того, в список общественных территорий, нуждающихся в благоустройстве, должна быть внесена парковая зона в Московском микрорайоне. Мэрия по суду возвратила земельный участок под будущим парком в муниципальную собственность.

Также на заседании общественной комиссии обсуждались проекты благоустройства дворовых территорий. Большинство из них разработано профессиональными проектными организациями на основе эскизов, поступивших от жителей. Утверждены проекты благоустройства по следующим адресам:

- ул. Гагарина, д. 9;

- ул. Хлебникова, д. 62;

- пер. Силикатный, д. 53;

- ул. Демьяна Бедного, д.79;

- ул. 2-я Запрудная, д.50;

- ул. Кольчугинская, д. 5;

- мкр. ТЭЦ-3, д. 5;

- ул. Парижской Коммуны, д 13;

- ул. Хлебникова, д. 44;

ул. 2-я Ефимовская, д. 10.

В обсуждении проектов приняли участие жильцы указанных многоквартирных домов, с которыми члены комиссии уточнили виды и объемы работ.

Из первоначального списка исключён дом по адресу ул. Свободы, 41. Как сообщили члены комиссии, в решении общего собрания собственников этого многоквартирного дома не заложен ни один из видов работ из минимального перечня, предусмотренного нормативной базой программы «Формирование комфортной городской среды».