Ивановец пошел на преступление, чтобы расплатиться с долгом в 200 тысяч рублей

Вынесен приговор в отношении 38-летнего жителя областного центра, который совершил преступление, чтобы отдать долг.

Подсудимый по договору о транспортно-экспедиционных услугах должен был доставить на грузовой «ГАЗели» из Иванова в Сыктывкар текстильную продукцию (комплекты постельного белья, подушки, одеяла и матрацы), оплаченную одной предпринимательницей. Однако перед самой поездкой водитель повредил чужую машину и должен был отдать за ее ремонт около 200 тысяч рублей. Хозяин автомобиля требовал оплатить ремонт, но денег у подсудимого не было. И тогда мужчина придумал, где их взять.

В кратчайшие сроки он нашел покупателя и продал ему весь текстильный груз, который должен был доставить в Сыктывкар. Продал за 210 тысяч рублей, хотя товар стоил около 800 тысяч. После этого он на пустой «ГАЗели» поехал в Костромскую область, где заявил в полицию, что весь его товар похитили. Но хитрость не прошла, полицейские разобрались что к чему и завели на водителя уголовное дело.

В итоге суд приговорил ивановца к 2 годам колонии общего режима и взыскал с осужденного 792 070 рублей в счет возмещения материального ущерба.