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Ивановские спортсмены завоевали право выступать на Первенстве Европы по тхэквондо

В Афинах они стали призерами международного рейтингового турнира
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Ивановские спортсмены завоевали право выступать на Первенстве Европы по тхэквондо
В Афинах они стали призерами международного рейтингового турнира
04.05.2018, 17:48
175 0
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Ивановские спортсмены завоевали право выступать на Первенстве Европы по тхэквондо

30 апреля в Афинах завершился международный рейтинговый турнир по тхэквондо «Кубок Президента WTF». 387 команд из 51 страны мира выставили 2486 бойцов для борьбы за награды этого престижного турнира, в числе которых Олимпийские чемпионы, чемпионы Мира и Европы.

Наряду с командами спортивных клубов и школ, в соревнованиях приняли участие национальные сборные большинства стран Европы, США и ряда стран Азии и Африки. Столь обширный состав участников объясняется тем, что призовое место на данном турнире позволяет спортсмену принять участие в первенстве и чемпионате Европы по именной лицензии без отбора в своей стране. Кроме того, при попадании на пьедестал почета спортсмен получает рейтинговые баллы, которые учитываются при отборе на Олимпийские игры.

В турнире приняли участие и ведущие спортсмены ивановской спортшколы №7 и спортшколы №8 «Спартак». Соревнования в течение 5 дней проходили на спортивной арене «Ano Liosia Olympic Hall», где в 2004 году на XXVIII Олимпийских играх проводились соревнования по тхэквондо и дзюдо.

По результатам соревнований ивановские спортсмены выиграли 1 серебро и 2 бронзы:

2 место - Маммаев Умахан (12-14 лет до 45 кг). На пути к серебряной награде он провел 6 боев, в 5 из которых в упорной борьбе сумел одержать победу;

3 место - Пантенкова Виктория (12-14 лет до 33 кг.). За возможность поехать на первенство Европы Пантенкова Вика билась с турчанкой и немкой;

3 место - Боев Евгений (15-17 лет до 55 кг). Одержав 4 победы, в полуфинале Женя в равной борьбе уступил лишь в дополнительном раунде до золотого бала, пропустив соперника из Турции в финал. Следует отметить, что в одной категории с Боевым выступали его товарищи по сборной России Попов Георгий (действующий победитель первенства Европы, бронзовый призер первенства Мира, победитель отборочного квалификационного турнира на юношеские олимпийские игры 2018) и Абдуллаев Саид (победитель спартакиады учащихся России, финалист первенств России 2016, 2017, 2018 г.). Однако до призового места смог дойти только ивановец.

По итогам этого международного старта Умахан Маммаев и Виктория Пантенкова примут участие в первенстве Европы 2018 года среди юношей и девушек 12-14 лет, а Евгений Боев - в первенстве Европы среди молодежи до 21 года.

Ребята тренируются под руководством тренеров-преподавателей Артема Анисенко и Артема Барышникова.

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