«Текстильщик» разгромил «Знамя Труда» со счетом 8:0

Сегодня ивановский футбольный клуб провел очередной домашний матч в рамках Первенства России по футболу в группе "Запад". "Красно-черные" встречались с аутсайдером турнира - ореховозуевским "Знаменем Труда". Наша команда одержала разгромную победу со счетом 8:0 и повторила свое историческое достижение 1947 года, когда с таким же счетом одолела дзержинский "Химик".

"Покер" в сегодняшней игре оформил Евгений Попов. Кроме него, отличились Дмитрий Шилов, Роман Путилин и Александр Подымов. Еще один гол соперник забил в свои ворота. "Текстильщик" догнал в таблице "Казанку" и уступает ей только по результатам личных встреч.

Следующий поединок подопечные Дениса Бояринцева проведут 11 мая. На выезде они сразятся с клубом "Луки-Энергия" из Великих Лук, сообщает пресс-служба ФК "Текстильщик".