Партия "Родина" мешает команде Навального в Иванове провести митинг

Ленинский районный суд Иванова отказал представителям областного штаба оппозиционного политика Алексея Навального в удовлетворении заявления против городских властей.
Ранее чиновники не согласовали оппозиционерам проведение митинга
в центре города, который должен являться частью всероссийской акции протеста, запланированной на 5 мая. Основанием явилось то, что в указанное оппозиционерами время и в указанных местах будут, якобы, проходить другие мероприятия.
Представители штаба доказывали в суде, что 20 апреля они подали заявление первыми; ссылались на собственную видеотрансляцию
подачи документов, которая доказывала, что никаких заявителей раньше в это утро прийти не могло.
Однако суд не стал рассматривать в качестве доказательства трансляцию, а также отказал в ходатайстве об истребовании записи с камер наблюдения в мэрии, которые могли бы реально показать, кто первым подал документы на проведение массового мероприятия.
"На этот раз роль призраков, просочившихся через турникеты раньше приема граждан, призвали исполнить партию "Родина" - с 10:00 до 19:00 они, якобы, будут впятером пикетировать на площади Пушкина" - сообщил координатор штаба Николай Дьячков.
Несмотря на запрет властей и решение суда команда Навального в Иванове утверждает, что выйдет 5 мая в 14:00 на площадь Ленина, откуда пройдет шествием до площади Пушкина, где около 14:30 пройдёт митинг.
На странице митинга в соцсети "ВКонтакте" 625 человек отметились, что станут участниками и 395 - "возможными участниками".