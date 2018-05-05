Кража в автомобиле попала на камеру видеонаблюдения

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Пользователь Кирилл предоставил ivanovonews видео того, как 2 мая на улице Парижской Коммуны около дома 41 произошла кража в автомобиле.Неизвестный сначала побывал в здании, дождался, когда на улице не будет свидетелей, подошел к автомобилю, разбил стекло и что-то выкрал из автомобиля.Для того, чтобы это сделать - нажмите ссылку "Связаться с нами" в шапке сайта или обратите внимание на соответствующие ссылки в "подвале" сайта.Чтобы участвовать в конкурсе оставляйте в своем сообщении координаты для связи (телефон и/или электронную почту) - они публично указываться не будут.