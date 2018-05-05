15 Митинг Навального в Иванове: задержанных быстро отпустили



5 мая в Иванове состоялись шествие и митинг, анонсированный областным штабом оппозиционного политика Алексея Навального.



В 14:00 участники начали движение от площади Ленина до площади Пушкина без каких-либо задержаний. Представители правоохранительных органов требовали от участников соблюдать правила дорожного движения.



Около 14:30 начался митинг на площади Пушкина.



Проведению митинга мешала музыка, которая раздавалась из динамиков.

На митинге выступило более 10 человек, которые говорили о воровстве во власти, цензуре, несправедливых судах и падении доходов.



Около 15:10 полицейские задержали нескольких выступавших на митинге, отвели их в машины. Участники выдвинулись к полицейским машинам, скандируя "Выпускай!"

После того, как были зафиксированы данные выступавших, их выпустили и митинг продолжился.



Около 15:30 митинг завершился.







