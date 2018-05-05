Легковушка протаранила ограждение моста и врезалась в каток

ДТП случилось 4 мая около 3 часов утра в Суздале. 28-летний водитель из Ивановской области, двигаясь на автомобиле «Хюндай Аксент» со стороны Владимира в Иваново, потерял управление, протаранил ограждение ремонтируемого моста, после чего врезался в стоящий на левой полосе дороги каток «ДУ-84».
В результате ДТП пострадали: водитель легковушки, а также его пассажиры - 20-летняя девушка и молодые люди 1990 и 1997 годов рождения. Все они с травмами различной степени тяжести были госпитализированы в Суздальскую ЦРБ. На момент столкновения каток находился без водителя.
По факту дорожного происшествия сотрудниками Госавтоинспекции проводится проверка. Устанавливаются все обстоятельства ДТП.
Фото: УМВД по Владимирской области