Директор ивановской фирмы вручил взятку чиновнику в размере 6,5 миллионов рублей

2 мая 2018 года в Нижнем Новгороде в салоне автомашины «Лексус» директор строительной фирмы вручил взятку в размере 800 тысяч рублей директору департамента строительства администрации Нижнего Новгорода Юрию Щеголеву.
Об этом сообщила пресс-служба Следственного комитета.
По версии следователей, это была последняя часть взятки. Всего же было передано 6,5 миллионов рублей - за совершение действий, направленных на признание фирмы победителем аукциона на выполнение работ по строительству детского сада в ЖК «Зенит» Советского района Нижнего Новгорода.
По данным сайта госзакупок
, победителем указанного аукциона в октябре 2016 года была объявлена ивановская фирма ООО "Строительная компания Дом" (директор - Дмитрий Киселев, учредитель - Николай Порошин, который в том числе руководит фирмой "Центр строительных систем")
На участие в аукционе были поданы две заявки. Однако согласно протоколу подведения итогов электронного аукциона, закупка была признана несостоявшейся, поскольку соответствующей требованиям была признана вторая часть только заявки ООО «Строительная компания ДОМ».
По условиям конкурса, строительство детского сада должно быть завершено до 30 октября 2017 года, однако еще в марте 2018 года детсад не был сдан.
ООО "Строительная компания ДОМ" выиграла также контракт на благоустройство набережной реки Уводь
в Иванове (от проспекта Ленина до пешеходного моста через реку Уводь по улице Калинина) на сумму 27,7 млн.руб. Контракт должен быть исполнен до конца 2017 года, однако оплачен пока только на 22,5 млн.руб. В феврале 2018 года фирма подала иск к Управлению благоустройства мэрии о внесении изменений в контракт.
Контракт предусматривает замены аварийных деревьев на новые 6-ти метровые саженцы, появление велодорожки, спортивных тренажеров, разбивку площадки для новобрачных с символами бракосочетания, а также строительство фонтана и открытого лектория.