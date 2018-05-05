Связаться с нами
8 (4932) 58-77-77

Директор ивановской фирмы вручил взятку чиновнику в размере 6,5 миллионов рублей

Один из контрактов фирмы - обустройство Уводи
Лента новостей
05.05.2018, 22:33
548 0
Как загорелся "Евролэнд" в Иванове попало на видео
05.05.2018, 21:15
601 0
Директор ивановской фирмы вручил взятку чиновнику в размере 6,5 миллионов рублей
05.05.2018, 20:34
997 1
Легковушка протаранила ограждение моста и врезалась в каток
05.05.2018, 17:12
14507 1
Пожар в ивановском ТЦ «ЕвроЛэнд»: эвакуировано 200 человек
05.05.2018, 14:12
11429 41
Митинг Навального в Иванове: задержанных быстро отпустили
05.05.2018, 13:42
5117 0
Кража в автомобиле попала на камеру видеонаблюдения
04.05.2018, 21:52
3865 10
Партия "Родина" мешает команде Навального в Иванове провести митинг
04.05.2018, 21:39
3002 1
«Текстильщик» разгромил «Знамя Труда» со счетом 8:0
04.05.2018, 20:34
7575 0
Первоклассник в Иванове скончался от гриппа
04.05.2018, 17:48
5382 0
Ивановские спортсмены завоевали право выступать на Первенстве Европы по тхэквондо
04.05.2018, 17:23
2634 1
Ивановец пошел на преступление, чтобы расплатиться с долгом в 200 тысяч рублей
04.05.2018, 16:44
6128 1
Три территории в Иванове, на обустройство которых потратят 124 миллиона
04.05.2018, 16:34
3859 0
Заволжский химзавод нарушил санитарно-эпидемиологическое законодательство
04.05.2018, 16:11
1853 3
Воскресенский принял предложение Чилингарова возглавить попечительский совет регионального отделения РГО
04.05.2018, 15:49
4051 0
В Ивановской области массовая драка посетителей бара закончилась поножовщиной
04.05.2018, 15:10
4246 1
В Ивановской области в результате ДТП перевернулся бензовоз
04.05.2018, 15:02
3758 10
После президентских выборов цены на топливо в регионе повышались уже пять раз
04.05.2018, 14:48
2879 0
В Иванове в День города пройдет выставка необычных велосипедов
04.05.2018, 14:27
1782 0
В Заволжске приступают к отлову бродячих собак
04.05.2018, 14:18
1263 0
В Фурманове пройдет мотовелопробег «Марш Победы»
04.05.2018, 13:55
1248 0
Воинские захоронения на ивановских кладбищах приводят в порядок
04.05.2018, 13:35
1739 0
В майские праздники пятеро детей оказались в ОДКБ с термическими ожогами
04.05.2018, 13:13
6212 6
Вынесен приговор Сергею Жубаркину
04.05.2018, 13:04
4763 0
В Ивановской области под колеса машины попал 6-летний мальчик
04.05.2018, 12:56
1817 0
С начала года штрафы водителей в регионе за нарушения ПДД составили почти 94 млн рублей
04.05.2018, 12:44
1296 1
Женская команда из Иванова выиграла Чемпионат России по пэйнтболу
04.05.2018, 12:38
1526 0
Житель Ивановской области отрезал собутыльнику ухо
04.05.2018, 12:30
1297 0
Шуйские танцевальные коллективы завоевали Гран-при международного конкурса
04.05.2018, 12:24
1041 0
В Тейкове магазинный налетчик выдавал ручку от зонтика за пистолет
04.05.2018, 12:08
1866 1
Судья огласил часть приговора Сергею Жубаркину
04.05.2018, 11:46
1825 2
Ивановские перевозчики прибрались на конечных остановках
04.05.2018, 11:12
1393 0
За год производственные травмы получили 145 жителей региона
04.05.2018, 10:52
1924 0
На трассе Кинешма-Заволжск насмерть сбили пешехода
04.05.2018, 10:24
2496 2
В Иванове состоялась репетиция парада
04.05.2018, 10:13
1789 1
Дорожный ремонт в Иванове: планы на 4 мая
04.05.2018, 10:09
1358 0
Ивановская афиша культурных и спортивных мероприятий на ближайшие выходные
04.05.2018, 07:00
4123 28
Сопредседатель Народного фронта в Иванове имеет более 40 неоплаченных штрафов за превышение скорости
03.05.2018, 20:15
4667 5
В Иванове возбуждено уголовное дело по факту жестокого обращения с животными
03.05.2018, 18:26
3459 1
В Ивановской области попавший в ДТП мотоциклист лишился зубов
03.05.2018, 18:05
7608 12
В Иванове начали оглашать приговор по делу экс-главы Ивановского района
03.05.2018, 17:49
5306 9
Ветераны-силовики: «Воскресенского - в губернаторы!»
03.05.2018, 17:19
3086 0
Ивановец убил своего брата ударом ножа в сердце
03.05.2018, 17:01
3520 0
Количество пострадавших в ДТП со школьным автобусом увеличилось до восьми человек
03.05.2018, 16:22
2841 0
Школьник из Ивановской области стал победителем всероссийского конкурса «Первые шаги в науке»
03.05.2018, 15:39
2249 4
107 ивановских долгожителей получат в мае поздравления Владимира Путина
03.05.2018, 15:31
1884 0
Ивановцы завоевали золото на Первенстве России по кудо
03.05.2018, 15:12
3304 1
Умер первый ректор ИвГУ Владимир Латышев
03.05.2018, 15:04
2612 0
Блогеры о запрете Telegram, суррогатный алкоголь и как стать режиссером
03.05.2018, 14:41
3880 15
В Иванове водитель автобуса защемил дверями коляску с ребенком и начал движение
03.05.2018, 14:02
3347 0
В регионе открылась «горячая линия» по вопросам профилактики клещевого энцефалита
Директор ивановской фирмы вручил взятку чиновнику в размере 6,5 миллионов рублей
Один из контрактов фирмы - обустройство Уводи
05.05.2018, 21:15
601 0

2 мая 2018 года в Нижнем Новгороде в салоне автомашины «Лексус» директор строительной фирмы вручил взятку в размере 800 тысяч рублей директору департамента строительства администрации Нижнего Новгорода Юрию Щеголеву. 
Об этом сообщила пресс-служба Следственного комитета. 
По версии следователей, это была последняя часть взятки. Всего же  было передано 6,5 миллионов рублей - за совершение действий, направленных на признание фирмы победителем аукциона на выполнение работ по строительству детского сада в ЖК «Зенит» Советского района Нижнего Новгорода.

По данным сайта госзакупок, победителем указанного аукциона в октябре 2016 года была объявлена ивановская фирма ООО "Строительная компания Дом" (директор - Дмитрий Киселев, учредитель - Николай Порошин, который в том числе руководит фирмой "Центр строительных систем")
На участие в аукционе были поданы две заявки. Однако согласно протоколу подведения итогов электронного аукциона, закупка была признана несостоявшейся, поскольку соответствующей требованиям была признана вторая часть только заявки ООО «Строительная компания ДОМ».
По условиям конкурса, строительство детского сада должно быть завершено до 30 октября 2017 года, однако еще в марте 2018 года детсад не был сдан.

ООО "Строительная компания ДОМ" выиграла также контракт на благоустройство набережной реки Уводь в Иванове (от проспекта Ленина до пешеходного моста через реку Уводь по улице Калинина) на сумму 27,7 млн.руб. Контракт должен быть исполнен до конца 2017 года, однако оплачен пока только на 22,5 млн.руб. В феврале 2018 года фирма подала иск к Управлению благоустройства мэрии о внесении изменений в контракт. 
Контракт предусматривает замены аварийных деревьев на новые 6-ти метровые саженцы, появление велодорожки, спортивных тренажеров, разбивку площадки для новобрачных с символами бракосочетания, а также строительство фонтана и открытого лектория.
Написать авторам
Нашли ошибку? Выделите мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новости по теме — 1
04.09.2017, 18:23
2305 7
Набережную Уводи в Иванове благоустроят почти на 28 млн рублей
На эти средства будут построены велодорожка, площадка для новобрачных, фонтан, открытый лекторий и т.д.
Следующая новость
Контакты
Соцсети
Реклама
Информация
Подпишитесь на нашу рассылку новостей и будьте в курсе самых последних событий нашего региона
Я хочу получать уведомления
© ООО "ТРК БАРС" 2000-2018
Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru
Создание сайта -
8 (4932) 58-77-77
Написать в редакцию
Файл не прикреплен
Согласен на обработку моих персональных данных и с правилами комментрирования и интерактива
Загрузить новость
Файл не прикреплен
Согласен на обработку моих персональных данных и с правилами комментрирования и интерактива
Загрузить свое видео
Файл не прикреплен
Согласен на обработку моих персональных данных и с правилами комментрирования и интерактива
Вход в личный кабинет
Регистрация
Согласен на обработку моих персональных данных
Поиск по сайту
Восстановить пароль

Если вы забыли пароль, E-Mail.
Контрольная строка для смены пароля, а также ваши регистрационные данные, будут высланы вам по E-Mail.




На вашу почту было отправлено письмо со ссылкой подтверждения регистрации. Пройдите по ссылке для успешного завершения регистрации
Обратный звонок
Согласен на обработку моих персональных данных
Написать комментарий
Согласен на обработку моих персональных данных и с правилами комментрирования и интерактива
Написать авторам
Файл не прикреплен
Согласен на обработку моих персональных данных и с правилами комментрирования и интерактива
Ваше сообщение успешно отправлено.
Предложить тему
Файл не прикреплен
Согласен на обработку моих персональных данных и с правилами комментрирования и интерактива
На вашу почту было отправлено письмо со ссылкой подтверждения подписки. Пройдите по ссылке для успешного завершения регистрации