Самый богатый бизнесмен России по версии Forbes родом из Иванова
Forbes опубликовал
15-й ежегодный рейтинг "200 самых богатых бизнесменов России" за 2018 год.
Возглавляет список председатель совета директоров НЛМК Владимир ЛИСИН.
Основные активы - Новолипецкий металлургический комбинат и транспортно-логистический холдинг Universal Cargo Logistics Holding.
По оценкам Forbes, его состояние составляет 19100 млн долларов.
(Стоящий на втором месте Алексей Мордашов имеет 18100 млн долларов)
Владимир Лисин родился в 1956 году в Иванове.
Forbes пишет, что будущий миллиардер прошел путь от подручного сталевара до замначальника цеха. С середины 1980-х до распада СССР Лисин работал на Карагандинском металлургическом комбинате под началом Олега Сосковца, который в 1993 году станет первым вице-премьером в правительстве Бориса Ельцина.
К тому времени Лисин тоже переберется в Москву и наряду с будущими миллиардерами Искандером Махмудовым и Олегом Дерипаской станет сотрудником британской Trans World Group (TWG), которая была крупнейшим игроком в российской металлургии.
В 1996 году Лисину удалось установить контроль над одним из наиболее перспективных заводов TWG — Новолипецким металлургическим комбинатом.