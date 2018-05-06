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Самый богатый бизнесмен России по версии Forbes родом из Иванова

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06.05.2018, 22:53
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Самый богатый бизнесмен России по версии Forbes родом из Иванова
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Свалка мусора перед подходом к монументу Героям Великой Отечественной войны
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Самый богатый бизнесмен России по версии Forbes родом из Иванова
06.05.2018, 22:53
327 0
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Самый богатый бизнесмен России по версии Forbes родом из Иванова

Forbes опубликовал 15-й ежегодный рейтинг "200 самых богатых бизнесменов России" за 2018 год. 

Возглавляет список председатель совета директоров НЛМК Владимир ЛИСИН.
Основные активы - Новолипецкий металлургический комбинат и транспортно-логистический холдинг Universal Cargo Logistics Holding.
По оценкам Forbes, его состояние составляет 19100 млн долларов.
(Стоящий на втором месте Алексей Мордашов имеет 18100 млн долларов)
Владимир Лисин родился в 1956 году в Иванове.

Forbes пишет, что будущий миллиардер прошел путь от подручного сталевара до замначальника цеха. С середины 1980-х до распада СССР Лисин работал на Карагандинском металлургическом комбинате под началом Олега Сосковца, который в 1993 году станет первым вице-премьером в правительстве Бориса Ельцина.
К тому времени Лисин тоже переберется в Москву и наряду с будущими миллиардерами Искандером Махмудовым и Олегом Дерипаской станет сотрудником британской Trans World Group (TWG), которая была крупнейшим игроком в российской металлургии.

В 1996 году Лисину удалось установить контроль над одним из наиболее перспективных заводов TWG — Новолипецким металлургическим комбинатом.

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