Житель Ивановской области украл у предпринимателя ведро селедки

В полицию поступило сообщение от индивидуального предпринимателя из Южи. Мужчина сообщил, что на глазах у очевидцев неизвестный сорвал навесной замок с гаража, расположенного во дворе дома, и проник внутрь. Злоумышленник похитил пятикилограммовое ведро сельди, приготовленное для розничной торговли, после чего скрылся.

Оперативники быстро установили личность подозреваемого и задержали его. Как сообщает пресс-служба УМВД по Ивановской области, им оказался 38-летний местный житель, ранее 5 раз привлекавшийся к уголовной ответственности и в настоящее время находящийся под административным надзором.

По факту грабежа возбуждено уголовное дело.