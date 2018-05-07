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Адвоката, защищавшего Кабанова и Крупина, посадили в тюрьму

Он признан виновным в мошенничестве 
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Адвоката, защищавшего Кабанова и Крупина, посадили в тюрьму
Он признан виновным в мошенничестве 
07.05.2018, 10:33
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Сегодня оглашен приговор бывшему адвокату Сергею Колотухину, известному, в частности, тем, что защищал зампреда областного правительства Андрея Кабанова и кинешемского мэра Алексея Крупина.

Сергей Колотухин был задержан по обвинению в мошенничестве и покушению на мошенничество. По версии следствия, в прошлом году адвокат получил деньги у своего доверителя, якобы для передачи их должностным лицам УМВД в качестве взятки. 100 тысяч рублей - за предоставление информации из дела, 250 тысяч - за избрание меры пресечения, не связанной с лишением свободы, и полмиллиона - за содействие в предъявлении обвинения по менее тяжкой статье. Колотухин был задержан с поличным при получении денег. Адвокат признал свою вину. В суде дело рассматривалось в особом порядке. Сергея Колотухина приговорили к 3 годам 6 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима.

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