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95-летнему ветерану ВОВ из Комсомольского района негде мыться

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95-летнему ветерану ВОВ из Комсомольского района негде мыться
07.05.2018, 10:57
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Иван Константинович Осипов живет в поселке Подозерский Комсомольского района с тех пор, как вернулся с войны. Призван был в 1941 году, закончил службу в Чехословакии в 1947-м. В боях в Польше был ранен, но продолжал сражаться, командуя взводом. Жители освобожденной деревни тогда приютили молодого бойца, а впоследствии за свой подвиг он получил орден Славы.

В однокомнатной квартире в Подозерском Осиповы ютились вчетвером с 1953 года – с женой и двумя дочерями, пока они не выросли. Сейчас ветерану, инвалиду Великой Отечественной 95 лет, он совсем не видит и почти ничего не слышит, даже со слуховым аппаратом. Он не пойдет на праздничные мероприятия, посвященные 9 мая. И просить чего-то у властей тоже не будет. Не только потому, что сил не осталось – просто, говорит, никогда ни у кого ничего не просил. Честно трудился, на пенсию вышел в должности начальника караула пожарной охраны. Когда ветеранам вручали машины, ему ничего не досталось. Нового жилья тоже не требовал – радовался, что унитаз есть и холодная вода.

Но в последнее время возникли большие трудности с тем, чтобы помыться. Раньше Ивана Константиновича на машине возили к внуку, но сейчас и это для него тяжело. В разговоре с корреспондентом IvanovoNews он признался, что одна мечта у него все-таки осталась – это душевая кабинка. И еще инвалидная коляска, чтобы в больницу его возить. Складная – ставить большую в этой квартире просто некуда.

Иван Константинович Осипов воевал на Северо-Западном и 1-м Украинском фронтах автоматчиком. Был тяжело ранен в левую руку, голову, контужен. За участие в боевых действиях награжден орденами Отечественной войны I степени, Славы III степени, двумя медалями «За отвагу», «За взятие Берлина», «За освобождение Праги», «За победу над Германией в ВОВ», «За оборону Ленинграда». Демобилизовался в 1947 году в звании гвардии старший сержант.

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