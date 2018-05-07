В Иванове высадят 126 тысяч цветов

В текущем году в областном центре запланированы работы по обустройству цветников на площади более 1000 кв.м. Всего будет высажено 126 тысяч растений.
До 1 мая проведены посадка виолы («анютины глазки») на следующих объектах:
- сквер Студенческий;
- сквер Десантников;
- Памятник Афанасьеву;
- сквер Городской (рабатки);
- перекресток улиц Типографская и Лежневская (поклонный крест);
- мемориал Героям Фронта и тыла;
- Аллея Славы (вазоны);
- Аллея Славы (цветник);
- сквер у Соковского моста;
- въездной знак.
До 6 мая проведены работы по обустройству цветников (посадка однолетников) на:
- Шереметевском проспекте у Соковского моста;
- в сквере у цирка;
- в сквере Строителей.
7 мая работы цветники начали обустраивать (посадка однолетников - сальвии и цинерарии) в сквере Воинов-интернационалистов, на пл. Революции (буквы «Тебе любимый город») и в Арт-сквере.
Как сообщил представитель подрядчика управления благоустройства, в городе также высаживаются бархатцы, петунии и бегонии. В настоящее время зацветают посаженные осенью тюльпаны. Когда луковичные растения отцветут, на их месте также будут высажены однолетники. На работах задействовано 15 работников подрядной организации.
Фото: пресс-служба администрации г. Иваново