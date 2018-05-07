С начала эпидсезона уже более 100 жителей области пострадали от укусов клещей

По данным регионального Управления Роспотребнадзора, с начала эпидсезона на территории Ивановской области 102 человека обратились за медпомощью по поводу укусов клещей (в 2017 году – 187). Среди укушенных 29 детей (в 2017 году – 69).

К настоящему времени в лаборатории Центра гигиены и эпидемиологии в Ивановской области всего исследовано 96 клещей, из них 84 – снятых с людей и 12 – с животных. Выявлено 17 (в 2017 году - 18) положительных результатов на клещевой боррелиоз (гг. Иваново, Кохма, Тейково, Кинешма, Ивановский, Лухский, Фурмановский районы), 1 (в 2017 году – 2) положительный результат на клещевой вирусный энцефалит (г. Тейково), 4 положительных результатов на моноцитарный эрлихиоз (г. Иваново, Кинешемский и Фурмановский районы).

По состоянию на 3 мая случаев заболеваний инфекциями, передающимися клещами, не зарегистрировано.