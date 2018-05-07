В Иванове 4-летний пассажир автобуса получил травму глаза из-за пьяного водителя

ДТП случилось 5 мая на проспекте Строителей областного центра. 43-летний водитель маршрутного автобуса «Богдан» применил экстренное торможение, чтобы избежать столкновения с выполняющим с левого ряда поворот направо автомобилем «Рено Логан».
В результате пассажир автобуса - 4-летний мальчик – получил ушиб глаза. Ребенка доставили в областную клиническую больницу.
По данным УМВД по Ивановской области, водитель «Богдана» был трезв. На водителя легковушки составлен целый ряд административных протоколов, в том числе за управление транспортным средством в состоянии опьянения.