Лента новостей

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В Иванове кража одной камеры наружного видеонаблюдения попала в объектив другой

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Мусорную свалку неподалеку от монумента Героям Великой Отечественной войны начнут убирать сегодня

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В Иванове ранее судимый мужчина ограбил на улице безрукого инвалида

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В Иванове 4-летний пассажир автобуса получил травму глаза из-за пьяного водителя

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С начала эпидсезона уже более 100 жителей области пострадали от укусов клещей

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В Иванове высадят 126 тысяч цветов

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95-летнему ветерану ВОВ из Комсомольского района негде мыться

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Адвоката, защищавшего Кабанова и Крупина, посадили в тюрьму

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В кинешемском парке им. 35-летия Победы повесили перевернутый российский флаг

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Житель Ивановской области украл у предпринимателя ведро селедки

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Дорожный ремонт в Иванове: планы на 7 мая

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Мужчина погиб, женщина получила ожоги лица на пожаре в Ивановской области

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Самый богатый бизнесмен России по версии Forbes родом из Иванова

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Свалка мусора перед подходом к монументу Героям Великой Отечественной войны

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Как загорелся "Евролэнд" в Иванове попало на видео

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Директор ивановской фирмы вручил взятку чиновнику в размере 6,5 миллионов рублей

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Легковушка протаранила ограждение моста и врезалась в каток

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Пожар в ивановском ТЦ «ЕвроЛэнд»: эвакуировано 200 человек

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Митинг Навального в Иванове: задержанных быстро отпустили

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Кража в автомобиле попала на камеру видеонаблюдения

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Партия "Родина" мешает команде Навального в Иванове провести митинг

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«Текстильщик» разгромил «Знамя Труда» со счетом 8:0

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Первоклассник в Иванове скончался от гриппа

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Ивановские спортсмены завоевали право выступать на Первенстве Европы по тхэквондо

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Ивановец пошел на преступление, чтобы расплатиться с долгом в 200 тысяч рублей

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Три территории в Иванове, на обустройство которых потратят 124 миллиона

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Заволжский химзавод нарушил санитарно-эпидемиологическое законодательство

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Воскресенский принял предложение Чилингарова возглавить попечительский совет регионального отделения РГО

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В Ивановской области массовая драка посетителей бара закончилась поножовщиной

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В Ивановской области в результате ДТП перевернулся бензовоз

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После президентских выборов цены на топливо в регионе повышались уже пять раз

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В Иванове в День города пройдет выставка необычных велосипедов

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В Заволжске приступают к отлову бродячих собак

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В Фурманове пройдет мотовелопробег «Марш Победы»

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Воинские захоронения на ивановских кладбищах приводят в порядок

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В майские праздники пятеро детей оказались в ОДКБ с термическими ожогами

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Вынесен приговор Сергею Жубаркину

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В Ивановской области под колеса машины попал 6-летний мальчик

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С начала года штрафы водителей в регионе за нарушения ПДД составили почти 94 млн рублей

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Женская команда из Иванова выиграла Чемпионат России по пэйнтболу

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Житель Ивановской области отрезал собутыльнику ухо

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Шуйские танцевальные коллективы завоевали Гран-при международного конкурса

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В Тейкове магазинный налетчик выдавал ручку от зонтика за пистолет

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Судья огласил часть приговора Сергею Жубаркину

 2009

Ивановские перевозчики прибрались на конечных остановках

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За год производственные травмы получили 145 жителей региона

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На трассе Кинешма-Заволжск насмерть сбили пешехода

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В Иванове состоялась репетиция парада

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Дорожный ремонт в Иванове: планы на 4 мая

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Ивановская афиша культурных и спортивных мероприятий на ближайшие выходные