В Иванове ранее судимый мужчина ограбил на улице безрукого инвалида

В областном центре сотрудники полиции задержали подозреваемого в уличном грабеже. Установлено, что 35-летний местный житель внезапно напал на улице на инвалида, у которого ампутирована рука. От удара человек с ограниченными возможностями потерял равновесие и упал. Тогда злоумышленник снял с мужчины куртку, вытащил из кармана сотовый телефон и с похищенным скрылся. Ущерб составил порядка 19 тысяч рублей.

Очевидец происшествия оказал помощь потерпевшему и вызвал сотрудников полиции. Неоднократно судимый подозреваемый был задержан. По словам фигуранта, похищенный телефон он продал. По факту грабежа возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба УМВД по Ивановской области.