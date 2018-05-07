Мусорную свалку неподалеку от монумента Героям Великой Отечественной войны начнут убирать сегодня

В минувшее воскресенье мы опубликовали материал о том, что буквально в 100 метрах от монумента Героям Великой Отечественной войны перед входом на Троицкое кладбище в Шуе образовалась огромная свалка мусора. Читатель IvanovoNews, приславший нам фото этой мусорной кучи, прокомментировал его так: «Мой дедушка прошёл всю войну, похоронен тут, и не заслуживает такого отношения на 9 мая. Позор властям Шуи».
Сегодня в правительстве Ивановской области нам прокомментировали эту ситуацию со свалкой у кладбища:
«В связи с проводимыми субботниками и уборкой прилегающих территорий к частным домовладениям, жителями частного сектора, расположенного в непосредственной близости от кладбища, в выходные дни был образован навал отходов возле бункеров-накопителей, установленных у кладбища. Работы по ликвидации данного навала отходов начнутся сегодня.
Кроме того, для удобства жителей частного сектора, прилегающего к кладбищу, где в данный момент организован бесконтейнерный способ вывоза ТКО, администрацией г.о.Шуя совместно с ООО «Региональный оператор по обращению с ТКО» ведется активная работа по организации контейнерного вывоза».