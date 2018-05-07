В Тейкове увековечили память о Кайсыне Кулиеве

В городе Тейково Ивановской области в преддверии празднования Дня Победы состоялось открытие мемориальной доски Народному поэту Кабардино-Балкарии Кайсыну Кулиеву. Напомним, на одно из самых известных его стихотворений написана песня "Женщина, которая поет".



Во время Великой Отечественной войны Кайсын Кулиев проходил переподготовку в 201-й воздушно-десантной бригаде им. Кирова, дислоцированной в Тейкове. Здесь же, в эвакуационном госпитале №3086, располагавшемся в те годы в здании школы №4, он лечился после первого ранения.

Фото: информагентство «Кабардино-Балкария»