В Иванове мусоровозы разбивают дороги частного сектора

Дороги частного сектора разбивают мусоровозы. Так считают жители местечка Соснево областного центра (это около 40 улиц). Спецтехника приезжает дважды в неделю. Единственный выход из ситуации, говорит регоператор по обращению с ТКО - организовать контейнерные площадки в частном секторе. Но сами жители против: «Собаки растащат пакеты, чистоты не жди». Кое-где дороги подсыпают гравием, но этого хватает ненадолго. Люди сами латают дороги битым кирпичом.

К слову, в Иванове в частных секторах контейнеров нет нигде.