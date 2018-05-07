В Иванове директор компании похитил бюджетные средства, выделенные на инвалидов

В областном центре вынесен приговор в отношении местного жителя по факту хищения бюджетных средств, выделяемых на стимулирование трудоустройства инвалидов.

Суд установил, что директор общества с ограниченной ответственностью, узнав о государственной программе Ивановской области по поддержке хозяйствующих субъектов, принимающих на работу лиц с ограниченными возможностями, решил похитить бюджетные средства, выделяемые на цели реализации программы.

Для этого он подал заявку на участие в программе и после ее одобрения принял на себя обязательства по трудоустройство 5 инвалидов.

В дальнейшем злоумышленник изготовил поддельные документы о приобретении необходимого оборудования для обустройства рабочих мест инвалидов. После предоставления заведомо подложных документов в Центр занятости населения о наличии затрат на обустройство рабочих мест для инвалидов, директору Общества было перечислено из бюджета более 360 тысяч рублей, которыми он распорядился по собственному усмотрению.

Работникам, имеющим ограниченные возможности здоровья, после подписания трудовых договоров директор сказал, что настоящее время заказов нет и при их наличии он с ними свяжется.

В ходе следствия подсудимый в полной мере возместил причиненный бюджетной системе ущерб.

В итоге суд признал мужчину виновным в мошенничестве и назначил ему наказание в виде 2 лет лишения свободы условно с испытательным сроком в 2 года, сообщает пресс-служба прокуратуры Ивановской области.