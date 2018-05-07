Лента новостей

 132

Ивановцы успешно выступили на всероссийском турнире по каратэ

 379

В Иванове директор компании похитил бюджетные средства, выделенные на инвалидов

 585

В Иванове мусоровозы разбивают дороги частного сектора

 544

В Тейкове увековечили память о Кайсыне Кулиеве

 742

В Иванове кража одной камеры наружного видеонаблюдения попала в объектив другой

 868

Мусорную свалку неподалеку от монумента Героям Великой Отечественной войны начнут убирать сегодня

 957

В Иванове ранее судимый мужчина ограбил на улице безрукого инвалида

 1615

В Иванове 4-летний пассажир автобуса получил травму глаза из-за пьяного водителя

 1350

С начала эпидсезона уже более 100 жителей области пострадали от укусов клещей

 858

В Иванове высадят 126 тысяч цветов

 1381

95-летнему ветерану ВОВ из Комсомольского района негде мыться

 3650

Адвоката, защищавшего Кабанова и Крупина, посадили в тюрьму

 2743

В кинешемском парке им. 35-летия Победы повесили перевернутый российский флаг

 1408

Житель Ивановской области украл у предпринимателя ведро селедки

 913

Дорожный ремонт в Иванове: планы на 7 мая

 1412

Мужчина погиб, женщина получила ожоги лица на пожаре в Ивановской области

 6472

Самый богатый бизнесмен России по версии Forbes родом из Иванова

 6705

Свалка мусора перед подходом к монументу Героям Великой Отечественной войны

 11353

Как загорелся "Евролэнд" в Иванове попало на видео

 10543

Директор ивановской фирмы вручил взятку чиновнику в размере 6,5 миллионов рублей

 6558

Легковушка протаранила ограждение моста и врезалась в каток

 23599

Пожар в ивановском ТЦ «ЕвроЛэнд»: эвакуировано 200 человек

 17958

Митинг Навального в Иванове: задержанных быстро отпустили

 9432

Кража в автомобиле попала на камеру видеонаблюдения

 6268

Партия "Родина" мешает команде Навального в Иванове провести митинг

 4449

«Текстильщик» разгромил «Знамя Труда» со счетом 8:0

 10260

Первоклассник в Иванове скончался от гриппа

 7446

Ивановские спортсмены завоевали право выступать на Первенстве Европы по тхэквондо

 3656

Ивановец пошел на преступление, чтобы расплатиться с долгом в 200 тысяч рублей

 7586

Три территории в Иванове, на обустройство которых потратят 124 миллиона

 4857

Заволжский химзавод нарушил санитарно-эпидемиологическое законодательство

 2386

Воскресенский принял предложение Чилингарова возглавить попечительский совет регионального отделения РГО

 4956

В Ивановской области массовая драка посетителей бара закончилась поножовщиной

 5169

В Ивановской области в результате ДТП перевернулся бензовоз

 4533

После президентских выборов цены на топливо в регионе повышались уже пять раз

 3482

В Иванове в День города пройдет выставка необычных велосипедов

 2165

В Заволжске приступают к отлову бродячих собак

 1564

В Фурманове пройдет мотовелопробег «Марш Победы»

 1510

Воинские захоронения на ивановских кладбищах приводят в порядок

 2043

В майские праздники пятеро детей оказались в ОДКБ с термическими ожогами

 7347

Вынесен приговор Сергею Жубаркину

 5549

В Ивановской области под колеса машины попал 6-летний мальчик

 2107

С начала года штрафы водителей в регионе за нарушения ПДД составили почти 94 млн рублей

 1533

Женская команда из Иванова выиграла Чемпионат России по пэйнтболу

 1752

Житель Ивановской области отрезал собутыльнику ухо

 1524

Шуйские танцевальные коллективы завоевали Гран-при международного конкурса

 1233

В Тейкове магазинный налетчик выдавал ручку от зонтика за пистолет

 2078

Судья огласил часть приговора Сергею Жубаркину

 2024

Ивановские перевозчики прибрались на конечных остановках

 1545

За год производственные травмы получили 145 жителей региона