Ивановцы успешно выступили на всероссийском турнире по каратэ

5-6 мая в Наро-Фоминске прошли ежегодные всероссийские соревнования по каратэ «Чтобы помнили...». На соревнования приехали более 550 участников из 44 регионов РФ. В рамках всероссийских соревнований состоялся межрегиональный турнир с одноименным названием, в котором смогли принять участие спортсмены 8-11 лет.
Несмотря на высокий уровень конкуренции, спортсмены сборной Ивановской области показали отличный результат.
Всероссийские соревнования:
1 место
Иванчихин Игорь (18 лет и старше, свыше 84 кг)
Ефанов Роман (16-17 лет, до 55 кг)
Толкачев Даниил (14-15 лет, до 63 кг)
Пуничев Андрей (12-13 лет, до 51 кг)
3 место
Киселев Артем (14-15 лет, до 52 кг)
Межрегиональный турнир:
1 место
Лебедев Богдан, Соколов Иван
2 место
Лепахин Леонид, Болдин Кирилл
3 место
Ишунин Илья
Тренируют спортсменов Евгений Болдин и Амиран Рухая.