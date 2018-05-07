В Иванове ветераны получили подарки от городских властей

300 ветеранов Великой Отечественной Войны, проживающих на территории Иванова, в преддверии Дня Победы получили поздравления и подарки от городских властей.

К одному из участников сражений, 92-х летнему ивановцу Николаю Лабутину в гости лично приехал ивановский мэр Владимир Шарыпов. Глава города вручил хозяину квартиры пакет с подарками, а затем выслушал фронтовые истории ветерана.

На фронт Николай Лабутин попал в январе 1945 года в звании младшего лейтенанта. Его боевой путь был недолог. Однако молодой офицер успел заслужить два ордена: Красной звезды и Отечественной войны. Во время наступления советских войск в ходе Висло-Одерской операции получил тяжелое ранение. Долго лечился. Но в итоге из-за осложнений был уволен в запас. Своим главным богатством ветеран считает семью. У Николая Лабутина 7 детей, 11 внуков и 20 правнуков.