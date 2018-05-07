Станислав Воскресенский принял участие в церемонии инаугурации Президента России Владимира Путина

В Кремле состоялась церемония инаугурации Президента России Владимира Путина. По сложившейся традиции церемония прошла в парадной резиденции главы государства — Большом Кремлевском дворце. В церемонии принял участие врио губернатора Ивановской области Станислав Воскресенский.

Владимир Путин в четвертый раз вступил в должность главы государства. В 2018 году он победил на выборах Президента России с рекордной поддержкой избирателей.

Церемония началась с торжественного внесения Государственного флага России, Штандарта Президента, Конституции России и Знака Президента России в Андреевский зал Большого Кремлёвского дворца. В соответствии со статьёй 82 Конституции Российской Федерации в присутствии членов Совета Федерации, депутатов Государственной Думы и судей Конституционного Суда Российской Федерации Владимир Путин принёс присягу народу России. Председатель Конституционного Суда Валерий Зорькин объявил о вступлении Владимира Путина в должность Президента Российской Федерации.

На церемонии вступления в должность Президента России Владимир Путин выступил с обращением к гражданам России, к соотечественникам, всем присутствующим на церемонии инаугурации:

«В эти минуты, вступая в должность Президента России, особенно остро осознаю свою колоссальную ответственность перед каждым из вас, перед всем нашим многонациональным народом, ответственность перед Россией – страной грандиозных побед и свершений, перед тысячелетней историей российской государственности и нашими предками. Их мужество, неустанный труд, непобедимое единство, священное отношение к родной земле – вечный пример преданности Отчизне».

Полный текст выступления главы государства на официальном сайте Президента России.

Фото: kremlin.ru