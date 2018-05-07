За экологией в Заволжске теперь следят две камеры

В Заволжске установили еще одну камеру наружного видеонаблюдения, которая следит за экологическим порядком в городе.

Первый видео-экопост повесили на въезде в Заволжск больше месяца назад. В режиме реального времени можно отследить, какие машины заезжают в город. И нет ли среди них нежелательных фур с ядовитыми отходами.

На этот раз устройство повесили напротив ворот химического завода. Видео также транслируется в онлайн-режиме. Все въезжающие на территорию химпроизводства машины попадают в поле зрения камеры. Таким образом, можно сосчитать количество цистерн, провозящих химотходы.

Напомним, такие меры были приняты после того, как завод захотел вновь использовать старый шламмонакопитель у деревни Бредихино под слив отходов производства. Местные жители выступили против. Они переживали, что в Заволжск будут везти химикаты со всей России. Больше месяца назад в районе химического завода были взяты пробы воздуха на анализ. Как заявляют в департаменте природных ресурсов и экологии Ивановской области, пока результатов нет.