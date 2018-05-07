95-летнему ветерану уже доставили инвалидную коляску и помогут установить душевую кабинку

Сегодня на нашем сайте IvanovoNews мы рассказывали об Иване Константиновиче Осипове, который живет в поселке Подозерский Комсомольского района с тех пор, как вернулся с войны.

В однокомнатной квартире в Подозерском Осиповы ютились вчетвером с 1953 года – с женой и двумя дочерями, пока они не выросли. Сейчас ветерану, инвалиду Великой Отечественной 95 лет, он совсем не видит и почти ничего не слышит, даже со слуховым аппаратом. Говорит, не пойдет на праздничные мероприятия, посвященные 9 мая. И просить чего-то у властей тоже не будет. Не только потому, что сил не осталось – просто, говорит, никогда ни у кого ничего не просил. Честно трудился, на пенсию вышел в должности начальника караула пожарной охраны. Когда ветеранам вручали машины, ему ничего не досталось. Нового жилья тоже не требовал – радовался, что унитаз есть и холодная вода.

Но в последнее время возникли большие трудности с тем, чтобы помыться. Раньше Ивана Константиновича на машине возили к внуку, но сейчас и это для него тяжело. В разговоре с корреспондентом IvanovoNews он признался, что одна мечта у него все-таки осталась – это душевая кабинка. И еще инвалидная коляска, чтобы в больницу его возить. Складная – ставить большую в этой квартире просто некуда.

История Ивана Константиновича вызвала большой общественный резонанс. Отреагировали и власти. Буквально 15 минут назад из администрации Комсомольского района нам пришел официальный комментарий за подписью главы района Ольги Бузулуцкой. Публикуем этот текст полностью:

«В 2015 году в квартире Осипова Ивана Константиновича были установлены два оконных блока за счет средств программы «Социальная поддержка граждан в Ивановской области». Вид работ был определен самим ветераном и его родственниками. Пожеланий и обращений об установке душевой кабины и приобретению инвалидной коляски от ветерана ни в Подозерскую сельскую администрацию, ни в Комсомольскую районную Администрацию не поступало. В настоящее время сотрудниками Центра социального обслуживания ветерану доставлена инвалидная коляска. Помощь в установке душевой кабины будет оказана администрацией в ближайшие дни».

Иван Константинович Осипов воевал на Северо-Западном и 1-м Украинском фронтах автоматчиком. Был тяжело ранен в левую руку, голову, контужен. За участие в боевых действиях награжден орденами Отечественной войны I степени, Славы III степени, двумя медалями «За отвагу», «За взятие Берлина», «За освобождение Праги», «За победу над Германией в ВОВ», «За оборону Ленинграда». Демобилизовался в 1947 году в звании гвардии старший сержант.