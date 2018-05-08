"Славянский дом" выиграл громкое дело в Арбитражном суде

Арбитражный суд Ивановской области отказал в удовлетворении иска ООО «СК Профстрой» к фирме «Альфастрой» на сумму более чем 100,8 млн руб. (первоначально была заявлена сумма иска в 134,5 млн.руб.)
Мы уже рассказывали об этом
деле - таким иском заявители хотели нанести ущерб компании "Славянский дом", (владеющей на сегодня фирмой "Альфастрой).
Однако Арбитражный суд признал требования заявителей неззаконными.
Более того - правоохранительные органы возбудили против руководства "СК Профстрой" уголовное дело по мошенничеству.
Подробнее об этом можно прочитать ЗДЕСЬ
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