Дорожный ремонт в Иванове: планы на 8 мая

По информации городского управления благоустройства, 8 мая в областном центре запланированы работы по ямочному ремонту дорожного полотна с применением литой и песчаной асфальтобетонных смесей на улицах Фрунзе, Сакко, Комсомольской, Демидова, Дунаева, Пушкина, Ноздрина и на проспекте 70-летия Победы.
Профилирование покрытия автогрейдером будет идти в 1-м и 2-м Рабфаковских переулках, на улицах Фурманова (от улицы Калинина до улицы Генкиной), Благова (от улицы Богдана Хмельницкого до улицы 4-й Первомайской) и Парашютной.