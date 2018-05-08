Сборная Ивановской области добилась успеха на Кубке и Первенстве России по радиоспорту

В Смоленской области прошли Кубок и Первенство России по радиоспорту. В соревнованиях приняли участие более 60 человек из разных регионов России.

Радиомногоборцы отработали радиообмен, коротковолновый тест на радиостанциях в радиоэфире, передачу и прием несмысловых радиограмм, а также преодолели трассу спортивного ориентирования.

По итогам соревнований первое место в личном зачете Кубка России занял ивановец Дмитрий Адбуллаев. Бронза досталась другому представителю Ивановской области - Дмитрию Васильеву. Кроме того, оба спортсмена вместе с Ильей Роговым, Валентиной Портновой, Марией Калининой и Софией Громовой завоевали золото в командном зачете многоборья МР-3. Среди женщин в категории многоборья МР-2 Валентина Портнова заняла третье место, а команда Ивановской области в составе Михаила Веселова, Дмитрия Васильева, Ильи Рогова и Валентины Портновой взяла серебро.

В Первенстве России по радиоспорту в дисциплине многоборья МР-4 спортсмены из Ивановской области завоевали три медали. Дмитрий Васильев занял первое место в личном зачете. Также в тройку сильнейших с бронзовой медалью попал Илья Рогов. В составе сборной Ивановской области оба спортсмена совместно с Михаилом Веселовым, Марией Калининой и Софьей Громовой принесли региону золото Первенства России в командном зачете.