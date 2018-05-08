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Работа ивановского общественного транспорта в День Победы

Ограничения, изменения маршрутов, график
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Работа ивановского общественного транспорта в День Победы
Ограничения, изменения маршрутов, график
08.05.2018, 10:53
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В связи с проведением торжественных мероприятий, посвященных 73-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, 9 мая в Иванове будет закрыт проезд всех видов транспорта в центральной части города.

Ограничение движения транспорта вводится:

- с 05.00 до 16.00 по Шереметевскому проспекту на участке от улицы Громобоя до улицы 10 Августа в связи с проведением торжественного митинга и парада воинов Ивановского гарнизона;

- с 14.00 до 16.00 по проспекту Ленина на участке от улицы 10 Августа до площади Пушкина и по улице Красной Армии на участке от улицы Варенцовой до проспекта Ленина в связи с проведением шествия «Бессмертный полк»;

- с 21.00 до окончания мероприятий по проспекту Ленина на участке от улицы Демидова до улицы Почтовая, а также по улице Жарова на участке от проспекта Ленина до улицы Кузнецова в связи с проведением праздничного фейерверка.

 

На время закрытия движения по Шереметевскому проспекту с 05.00 до 14.00 9 мая движение общественного транспорта будет организовано следующим образом:

Троллейбусные маршруты:

- № 9 до площади Победы;

- № 2, 6 и 11 по проспекту Ленина до железнодорожного вокзала.

Автобусные маршруты:

- № 2, 2А, 2Б, 12, 12А, 14, 17, 17А, 20, 20А, 24, 25, 30, 30А, 30В, 30-Б, 32, 33, 37, 38, 39 по проспекту Ленина.

 

На время закрытия движения по Шереметевскому проспекту, проспекту Ленина и улице Красной Армии 9 мая с 14.00 до 16.00 движение общественного транспорта будет организовано следующим образом:

Троллейбусные маршруты:

№ 1, 9 - движение прекратить;

№ 2, 3, 4, 6, 7, 8, 11 – до площади Победы;

№ 5 – местечко Курьяново - площадь Пушкина; меланжевый комбинат - площадь Победы;

№ 10 – станция «Текстильный» - площадь Пушкина; областная больница - площадь Победы.

Автобусные маршруты:

№ 1 - областная больница – площадь Победы; улица Станционная – местечко Пустошь-Бор;

№ 2, 2А, 2Б - улица Маршала Василевского - улица 10 Августа; улица Станционная - местечко Минеево;

№ 3, 3А - улица Минская – улица Ермака; площадь Победы – улица Куконковых;

№ 7 - областная больница – улица 10 Августа; улица Станционная – местечко Пустошь-Бор;

№ 8, 8А, 40, 43 - по маршруту через площадь Победы, улицы Багаева и Кузнецова;

№ 10 – местечко Минеево – улица Станционная; улица Куконковых - площадь Победы;

№ 12, 12А, 13, 13А, 13Б, 33 – по маршруту до улицы 10 Августа;

№ 14 – местечко Авдотьино – улица Ермака; улица 10 Августа - меланжевый комбинат;

№ 15, 15А – по маршруту через площадь Победы, улицы Багаева, Кузнецова и Жарова;

№ 15/4 – переулок Торфяной - площадь Победы; местечко Лесное – улица Спартака;

№ 17, 17А – местечко Харинка - улица Спартака;

№ 18 – улица Шевченко – площадь Пушкина; улица Спартака – улица Академическая;

№ 20, 20А – микрорайон Рождественский – площадь Победы;

№ 24 – местечко Лесное - улица Спартака; улица 10 Августа - местечко Харинка;

№ 25 - микрорайон Рождественский – улица 10 Августа;

№ 28 – Бакинский проезд – площадь Пушкина; улица Генерала Хлебникова - площадь Победы;

№ 29 - местечко Авдотьино – улица Станционная; 30-й микрорайон - площадь Победы;

№ 30, 30А, 30В - местечко Авдотьино – улица Станционная; улица 10 Августа - областная детская больница;

№ 30-Б – улица Профессиональная – площадь Победы; улица Станционная - местечко Авдотьино;

№ 31 – местечко Авдотьино – улица Станционная; микрорайон Рождественский – улица 10 Августа;

№ 32 – улица 10 Августа - меланжевый комбинат;

№ 35 - улица Минская – улица Станционная; микрорайон Рождественский – улица 10 Августа;

№ 36, 36А - местечко Авдотьино – улица Станционная; местечко Курьяново – площадь Пушкина;

№ 37 – улица 10 Августа - меланжевый комбинат, улица Спартака – местечко Пустошь-Бор;

№ 38 – улица Боровая – улица Спартака; микрорайон Рождественский – площадь Победы;

№ 39, 39А - областная детская больница - улица 10 Августа; улица Станционная - местечко Минеево;

№ 44 – тупик Дальний - площадь Победы (через улицы Багаева и Большую Воробьевскую).

 

На время закрытия движения по проспекту Ленина и улице Жарова 9 мая 2018 года с 21.00 до окончания мероприятий движение общественного транспорта будет организовано следующим образом:

Троллейбусные маршруты:

№ 1, 7, 8 – по Шереметевскому проспекту;

№ 3, 4, 5, 10 - до площади Победы;

№ 9 - движение прекратить.

Автобусные маршруты:

№ 1, 3, 3А, 10, 15/4, 29, 44 – по Шереметевскому проспекту, улице 10 Августа, проспекту Ленина и далее по маршруту;

№ 7, 13, 13А, 13Б, 31, 35 – через Шереметевский проспект и далее по маршруту;

№ 18 – по улице Почтовая, улице Багаева, площади Победы, улице Красной Армии, Шереметевскому проспекту (в обратном направлении по Шереметевскому проспекту, проспекту Ленина, улице Почтовая, улице Кузнецова) и далее по маршруту;

№ 28 – по улицам Жарова, Кузнецова, Почтовая, Багаева, площади Победы, улицам Красной Армии, 10 Августа (в обратном направлении по улице 10 Августа, проспекту Ленина, улицам Почтовая, Кузнецова, Жарова) и далее по маршруту;

№ 36, 36А - по улице Карла Маркса, Шереметевскому проспекту, проспекту Ленина, улицам Почтовая, Кузнецова (в обратном направлении по улицам Кузнецова, Почтовая, Багаева, площади Победы, улице Красной Армии, Шереметевскому проспекту, улице Карла Маркса) и далее по маршруту.

 

Для обеспечения перевозки пассажиров после окончания праздничных мероприятий и проведения пиротехнического шоу из мест массового скопления людей городской пассажирский транспорт будет работать 9 мая до полуночи. Поздние маршруты будут организованы от площади Победы, площади Революции, с улиц Кузнецова и Демидова.

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