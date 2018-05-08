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Инвалидам и участникам ВОВ выплатят по 10 тысяч рублей

В Ивановской области эту единовременную выплату получат более 600 человек
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Инвалидам и участникам ВОВ выплатят по 10 тысяч рублей
В Ивановской области эту единовременную выплату получат более 600 человек
08.05.2018, 11:03
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Пенсионный фонд России осуществит единовременную выплату почти 90 000 инвалидам и участникам Великой Отечественной войны в соответствии с Указом Президента РФ Владимира Путина. В Ивановской области выплату получат более 600 человек. Единовременная выплата в размере 10 000 рублей приурочена к празднованию 73-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.

ПФР уже провел всю необходимую предварительную работу, связанную с подготовкой списков получателей и организацией выплаты.

Выплата будет осуществляться инвалидам и участникам Великой Отечественной войны 1941–1945 гг. в течение мая – июня 2018 года вместе с другими пенсионными и социальными выплатами.

«Специально обращаться в Пенсионный фонд для получения единовременной выплаты не надо, она будет выплачена в беззаявительном порядке на основании данных ПФР», - сообщили в пресс-службе ОПФР по Ивановской области.

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