В Иванове пройдет «МультПарад колясок»

19 мая, в День города Иваново, пройдет общегородской семейный праздник «МультПарад колясок». Начало мероприятия, темой которого станут кинофильмы и мультипликация, - в 10.00 на территории «Шереметев Парк Отеля».

В Иванове этот семейный праздник проводится с 2010 года и неизменно собирает десятки участников не только из областного центра, но и соседних городов и регионов. Так, в прошлом году на Парад колясок вышли более 40 участников. Не меньшее количество семей, как рассчитывают организаторы, примут участие в параде и в этом году.

В рамках праздника традиционно проходит концертная программа, организуются тематические площадки и мастер-классы.

Семьи, желающие принять участие в Параде колясок, должны пройти регистрацию на сайте «МультПарад колясок». К 19 мая им предстоит выбрать любой мультфильм или кино и в стиле выбранной картины украсить детскую коляску. Самые яркие и оригинальные проекты ждут призы от спонсоров.