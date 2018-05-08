В Ивановской области состоялся автопробег в честь Дня Победы

Воспитанники военно-патриотический клубов при поддержке шуйской мэрии, автошколы ДОСААФ России и шуйского гарнизона провели патриотическую акцию – автопробег по местам боевой славы Ивановской области.

В этом году 40 ребят из отрядов местных отделений всероссийских общественных движений «Юнармия» и «Волонтеры Победы» посетили поселения Шуйского района. Утром 7 мая у Мемориала Славы «Вечный Огонь» был дан старт автопробегу.

После возложения цветов к монументу, минуты молчания в память о погибших героях ребята отправились в путь. Сначала они посетили село Сергеево и деревню Клещевка, где присоединились к торжественным мероприятиям, отдали дань уважения героям Великой Отечественной войны. Затем автопробег проследовал в деревню Косячево. Здесь юные шуяне провели митинг у мемориала. Именно в этом населенном пункте в годы войны формировались военные колонны, которые отправлялись на фронт, но многие солдаты так и не вернулись в родные края с полей сражений. И вновь минута молчания, алые гвоздики у подножия монумента и артиллерийский залп в честь земляков, отдавших свои жизни ради победы над фашистской Германией.

Завершился автопробег вновь у Вечного Огня в Шуе.

Фото: Михаил Тюрев